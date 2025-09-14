В Катаре лидеры арабских и исламских стран собираются на саммит после атаки Израиля

Al Jazeera: в Дохе лидеры арабских и исламских стран собираются на саммит

В Дохе собираются лидеры арабских и исламских стран, чтобы обсудить официальный ответ на удары Израиля по столице Катара. Об этом сообщает Al Jazeera.

«В мероприятии примут участие лидеры 57 стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и 22 стран-членов Лиги арабских государств», — рассказал телеканал.

Уточняется, что подтверждена информация о том, что в саммите примут участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху намекнул на провал операции по устранению лидеров ХАМАС в Катаре.