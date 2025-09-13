На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху вновь призвал ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС в Катаре живы, и призвал их ликвидировать
true
true
true
close
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь высказался о необходимости ликвидации руководителей палестинского движения ХАМАС, находящихся в Катаре. Об этом он написал в Х.

Судя по его словам, лидеры палестинского движения остаются живыми. Нетаньяху обвинил их в срыве переговорного процесса по Газе.

«Главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, наплевать на народ в Газе. Их устранение избавило бы от главного препятствия на пути к освобождению всех наших заложников и прекращению войны», — написал он.

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обратился к Нетаньяху с требованием не наносить новых ударов по Катару.

Все новости на тему:
Удар Израиля по Дохе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами