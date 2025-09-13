Нетаньяху вновь призвал ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС в Катаре живы, и призвал их ликвидировать

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь высказался о необходимости ликвидации руководителей палестинского движения ХАМАС, находящихся в Катаре. Об этом он написал в Х.

Судя по его словам, лидеры палестинского движения остаются живыми. Нетаньяху обвинил их в срыве переговорного процесса по Газе.

«Главарям террористов ХАМАС, живущим в Катаре, наплевать на народ в Газе. Их устранение избавило бы от главного препятствия на пути к освобождению всех наших заложников и прекращению войны», — написал он.

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обратился к Нетаньяху с требованием не наносить новых ударов по Катару.