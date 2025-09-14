Польша не нашла доказательств возможного нарушения воздушного пространства

Нарушений воздушного пространства Польши с территории Украины, несмотря на сигналы воздушной тревоги в приграничье, выявлено не было. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети Х.

«Проведенные действия не подтвердили показания наших систем и, следовательно, нарушение польского воздушного пространства», — говорится в заявлении

Военные объяснили неверные показания радиолокационных систем Польши «атмосферными условиями».

13 сентября истребители Польши были подняты в воздух из-за активности БПЛА в западных областях Украины, которые непосредственно прилегают к польской границе. В целях защиты воздушного пространства Польши главком Оперативного командования отдал распоряжение о незамедлительном приведении в действие всех необходимых протоколов. В небе над Польшей подняли самолеты как польской, так и натовской авиации. Спустя два часа самолеты вернули на аэродромы.

Одновременно с этим наземные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационные системы были переведены в состояние повышенной боеготовности.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента, произошедшего в ночь на 10 сентября, когда около 20 беспилотников упали на территории Польши. НАТО возложило ответственность за случившееся на Россию и в качестве ответной меры начало укреплять свой восточный фланг. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт разоблачил провокацию «с российскими дронами» в Польше.