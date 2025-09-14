Дания нарушит десятки законов и норм ради строительства украинского ракетного завода

Правительство Дании разрешит украинской оборонной компании FirePoint построить завод по производству твердого ракетного топлива с нарушениями закона. Об этом сообщила датская вещательная корпорация DR.

«Будет проигнорировано более 20 различных правил и законов, чтобы завод был запущен как можно быстрее», — говорится в публикации.

Строительство планируется начать 1 декабря недалеко от авиабазы Скридструп, где размещаются датские истребители F-35. Завод будет производить топливо для самых мощных ракет Украины — FP-5. В издании отметили, что строительство завода стало возможным благодаря появившимся у правительства Дании полномочиям по отмене других законов. Кроме того, власти страны смогут отказывать гражданам в подаче жалоб в случае, если проект служит важным целям.

До этого в МИД Дании анонсировали запуск на Украине программы гражданской поддержки, в которую планируется вложить $440 млн. Уточняется, что целями этой программы является повышение устойчивости и сплоченности украинского общества, а также удовлетворение неотложных потребностей населения.

Ранее Зеленский назвал ракету «Фламинго» успехом Украины и анонсировал массовое производство.