Более 16 млн человек проголосовали на выборах

Памфилова: в России на выборах разного уровня проголосовали более 16 млн человек
Сергей Бобылев/РИА Новости

Более 16 миллионов человек по всей России проголосовали на выборах разного уровня. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Уже проголосовало свыше 16 миллионов человек», — сказала она.

Отмечается, что более 1,4 млн человек проголосовали дистанционно.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что голосование в регионах РФ на выборах разного уровня проходит в штатном режиме, без особых эксцессов.

Единый день голосования, 14 сентября, охватит 81 регион страны, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек. Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. Воспользоваться онлайн-платформой намерены более 1,6 млн россиян.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

