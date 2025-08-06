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В Австралии десятки тысяч учителей вышли на забастовку

9News: около 50 тысяч учителей Австралии вышли на забастовку
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Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

В штате Квинсленд, Австралия около 50 тысяч учителей вышли на забастовку впервые за 15 лет, требуя улучшить условия труда. Об этом сообщает портал 9News.

«Забастовка, в которой приняли участие 48 тысяч учителей, затронула все 1266 государственных школ Квинсленда и 560 тысяч учащихся», — говорится в статье.

Протесты начались после того, как профсоюз учителей отверг предложение правительства о повышении заработной платы в течение трех лет, потребовав вместо этого решить вопрос нехватки педагогов и повысить безопасность на рабочих местах.

Чтобы решить проблему, представители профсоюза и кабмина проведут переговоры в комиссии по трудовым отношениям Квинсленда.

До этого сообщалось, что трудовой спор между авиационным профсоюзом IAU Финляндии и организацией работодателей в сфере услуг Palta урегулировали после переговоров, которые продолжались три месяца. Забастовки были отменены.

Ранее сообщалось, что сотрудники Лувра провели спонтанную забастовку.

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