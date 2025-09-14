Русскоязычные области и территории на востоке Украины должны получить право решать, уйти ли им в состав России, или оставаться под руководством последователей Степана Бандеры в Киеве. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, выступая по видеосвязи на крупном протесте в Берлине, его цитирует RT.

«Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации», — заявил музыкант.

Уотерс предложил закончить конфликт и провести в подконтрольных Киеву областях и территориях на востоке страны, где преобладает русский язык, референдумы. По мнению лидера Pink Floyd, Украина является чрезвычайно разделенной страной, которая на западе выглядит более антироссийской, чем на востоке, где говорят на русском языке.

3 сентября текущего года президент России Владимир Путин заявил, что на Украине должен пройти референдум по территориальным вопросам. Российский лидер обратил внимание, что для проведения такого референдума на Украине необходимы отмена военного положения и проведение выборов. Только пойдя на эти шаги, украинские власти смогут претендовать на легитимность, указал Путин.

Ранее Крым потребует от Украины возместить весь ущерб от преступлений Киева.