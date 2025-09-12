На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крым потребует от Украины возместить весь ущерб от преступлений Киева

Константинов: Крым потребует от Украины возместить ущерб от военных действий
Константин Михальчевский/РИА Новости

Крым потребует от Украины возместить весь ущерб, нанесенный региону. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Когда начнется устройство нового миропорядка, мы будем разговаривать и о военных преступлениях Украины. И одними извинениями ее представители точно не отделаются», — подчеркнул он.

Константинов добавил, что властям Украины будет необходимо ответить за нанесенный атаками ущерб региону.

8 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Крымом и акваторией Черного моря 13 украинских беспилотников. В оборонном ведомстве РФ рассказали, что с 8:00 до 11:00 мск силы ПВО сбили 12 БПЛА над территорией республики Крым и один — над акваторией Черного моря.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России. Впоследствии республика воссоединилась с РФ.

Ранее стало известно, что Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО.

