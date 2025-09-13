На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас заявила о страхе из-за изменения мирового порядка Россией, КНР, КНДР и Белоруссией

Edgar Su/Reuters

В настоящее время Россия, Китайская Народная Республика, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND.

«Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничестваКитай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный. Да, эти изменения порядка меня действительно пугают, я не могу выразить это иначе», — сказала она.

Каллас добавила, что Европейский союз сможет защитить свои интересы как геополитический игрок методом «кнута и пряника». Для этого, по ее словам, объединению следует «быстрее принимать решения и действовать сплоченно».

3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие России, Китайской Народной Республики и Северной Кореи осуществляется во благо народов стран, а не против кого-то. Также представитель Кремля отметил, что никто не строит заговоры, так как на это нет ни желания, ни времени.

В этот же день агентство Киодо сообщило, что в министерстве иностранных дел Японии беспокоятся, что прошедший в Китае военный парад по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне — это «символ глобального раскола», а Китай и Россия стараются возглавить новый мировой порядок.

Ранее на Западе заявили, что Трамп «нанес серьезный удар» по миропорядку.

