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На Западе заявили, что Трамп «нанес серьезный удар» по миропорядку

Politico: на Западе считают, что Трамп необратимо изменил мировой порядок
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Kevin Lamarque/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп за шесть месяцев с момента вступления в должность «необратимо изменил мировой порядок». Об этом заявили эксперты на полях Аспенского форума по безопасности, сообщает газета Politico.

В мероприятии приняли участие чиновники из США и иных государств, а также аналитики и предприниматели. Они считают, что администрация Трампа «нанесла серьезный удар» по многим аспектам системы международных отношений, которая сформировалась после Второй мировой войны. В том числе речь идет о сферах свободной торговли и долгосрочного сотрудничества между странами.

«Нужно признать, что мы, вероятно, не вернемся к прежней системе», — сказала бывший государственный секретарь США, сопредседатель программы Aspen Strategy Group Кондолиза Райс.

Авторы статьи отметили, что эти слова хорошо описывают действия нынешних американских властей, которые всего за полгода «серьезно подорвали нормы и соглашения», регулирующие сотрудничество Вашингтона и других государств по вопросам обороны и торговли.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва спрогнозировал, когда рухнет созданный ООН миропорядок.

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