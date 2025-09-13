Каллас: Евросоюз может защищать свои интересы с помощью кнута и пряника

Европейский союз может защищать собственные интересы «с помощью кнута и пряника». Об этом в интервью редакционному объединению RND заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Она выразила обеспокоенность из-за того, как меняется мировой порядок. В связи с этим она обратила внимание на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), одними из участников которого были Китай, Российская Федерация, КНДР и Белоруссия.

«Эти страны хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный», — сказала евродипломат.

По ее словам, если ЕС будет действовать быстро и сплоченно, то объединение как «достойный доверия геополитический игрок сможет отстаивать свои интересы при помощи кнута и пряника».

2 сентября президент Финляндии Александр Стубб выразил опасения, что Запад может проиграть странам ШОС, если не будет более эффективно взаимодействовать с глобальным Югом.

Он также отметил, что не согласен с подходом многополярности, а придерживается принципа «многосторонности» в международном сотрудничестве.

Ранее на Западе предрекли распад ЕС на фоне усиления БРИКС и ШОС.