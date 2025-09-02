На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе предрекли распад ЕС на фоне усиления БРИКС и ШОС

Steigan: Евросоюз фактически распадается на фоне усиления БРИКС и ШОС
true
true
true
close
Alik Keplicz/AP

В настоящее время Евросоюз фактически распадается на фоне укрепления БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в своем материале для портала Steigan написал норвежский журналист Пол Стейган.

«Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, и никакого будущего у него нет. <...> Бизнес не упустит своего, когда по достоинству оценит возможности для инвестиций и роста, которые предлагают БРИКС и ШОС», — говорится в статье.

По мнению Стейгана, уже сейчас ШОС и БРИКС опережают Евросоюз в вопросах экономики и технологий, Россия разрушает планы европейцев по захвату украинских ресурсов, а США добивают Брюссель торговыми пошлинами.

До этого президент Финляндии Александр Стубб выразил опасения, что Запад может проиграть странам ШОС, если не будет более эффективно взаимодействовать с Глобальным Югом.

Он также отметил, что не согласен с подходом многополярности, а придерживается принципа «многосторонности» в международном сотрудничестве.

Ранее Илон Маск призвал страны Евросоюза покинуть объединение.

