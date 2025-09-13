На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Армянские диаспоры призвали принять участие в голосовании на выборах в России

Овеян призвал армянские диаспоры принять участие в голосовании на выборах в РФ
David Mdzinarishvili/Reuters

Почетный консул Армении и заслуженный строитель России Абрам Овеян обратился к армянским диаспорам РФ с призывом принять активное участие в Едином дне голосования. В беседе с новостным агрегатором СМИ2 он заявил, что таким образом армяне смогут поддерживать демократический вектор страны, в которой они проживают.

По словам Овеяна, его соотечественники уже давно живут в Российской Федерации, которая помогает им применять лучший опыт на исторической Родине.

«Поэтому наш долг — поддерживать демократический вектор России, где мы строим, лечим, преподаем в школах и вузах, вносим вклад в науку», — сказал он, призвав прийти на избирательные участки в эти выходные.

Почетный консул также отметил, что комфортная деловая и общественная среда в РФ способствует самореализации армян. Он заявил о значимости участия в выборах, особенно после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который поддерживает формирование многополярного мироустройства, в котором отсутствует доминирование одних стран над другими и нет навязывания взглядов, идей или интересов.

Единый день голосования охватит 81 регион России, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. Выборы проходят 12–14 сентября 2025 года. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, это сделало уже около 10 млн граждан.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов.

Ранее в ЦИК РФ рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

