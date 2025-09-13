Генсек НАТО заявил о риске для Мадрида и Лондона из-за российских ракет

Российские ракеты могут быстро долететь до Лондона или Мадрида, поэтому соответствующая угроза есть не только для восточной части НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции, где было объявлено о запуске операции «Восточный часовой».

«Если говорить в более общем смысле, знаете, мне не нравится вся эта концепция мышления в терминах «восточного фланга», потому что она создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем если бы я жил в Таллине. А это не так. Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — сказал Рютте.

По его словам, члены НАТО должны воспринимать ситуацию так, будто все страны альянса живут на восточном фланге.

12 сентября Рютте объявил о запуске операции «Восточный часовой», которая предусматривает переброску авиации, систем ПВО и военных контингентов в Польшу и другие страны восточного фланга — ближе к границам Белоруссии и России.

Ранее в США выявили серьезную слабость НАТО на восточном фланге.