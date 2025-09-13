На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО заявил о риске для Мадрида и Лондона из-за российских ракет

Рютте: российские ракеты могут быстро долететь до Лондона или Мадрида
Czarek Sokolowski/AP

Российские ракеты могут быстро долететь до Лондона или Мадрида, поэтому соответствующая угроза есть не только для восточной части НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции, где было объявлено о запуске операции «Восточный часовой».

«Если говорить в более общем смысле, знаете, мне не нравится вся эта концепция мышления в терминах «восточного фланга», потому что она создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем если бы я жил в Таллине. А это не так. Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — сказал Рютте.

По его словам, члены НАТО должны воспринимать ситуацию так, будто все страны альянса живут на восточном фланге.

12 сентября Рютте объявил о запуске операции «Восточный часовой», которая предусматривает переброску авиации, систем ПВО и военных контингентов в Польшу и другие страны восточного фланга — ближе к границам Белоруссии и России.

Ранее в США выявили серьезную слабость НАТО на восточном фланге.

