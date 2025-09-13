В США заподозрили наличие сообщника у убийцы Чарли Кирка

Sun: ФБР проверяет, не было ли у убийцы Кирка сообщника

Федеральное бюро расследований США проверяет, не было ли у убийцы республиканского блогера Чарли Кирка сообщника в связи с видео, на котором, предположительно, подозреваемый в убийстве Тайлер Робинсон обсуждает с кем-то покушение по телефону вскоре после трагедии. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

Отмечается, что кадры с домофона были переданы ФБР людьми, живущими недалеко от Университета долины Юта, где произошло убийство Кирка.

По данным газеты, агенты ФБР проверяют, действительно ли на видео запечатлен Робинсон.

Чарли Кирк был ранен в шею 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Предполагаемый убийца активиста был задержан после того, как рассказал соседу в Discord, что собирается перепрятать оставленную в кустах винтовку. 22-летнего подозреваемого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. В момент задержания он был одет так же, как стрелявший в Кирка.

