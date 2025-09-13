Жена Чарли Кирка назвала причины убийства мужа

Жена Чарли Кирка заявила, что ее супруга убили за проповедь патриотизма и любви

Американского консервативного активиста Чарли Кирка убили за то, что он проповедовал в США патриотизм, веру и милосердную любовь. Об этом заявила его жена Эрика, сообщает телеканал CNN.

«Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь Божию», — сказала она.

Женщина также заверила, что движение ее покойного мужа будет продолжено.

Чарли Кирк был ранен в шею 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Предполагаемый убийца активиста был задержан после того, как рассказал соседу в Discord, что собирается перепрятать оставленную в кустах винтовку. 22-летнего подозреваемого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. В момент задержания он был одет так же, как стрелявший в Кирка.

Ранее Трамп заявил, что надеется на высшую меру наказания для человека, покушавшегося на Кирка.