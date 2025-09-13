Rzeczpospolita: разрешение на выезд с Украины молодежи грозит проблемами Польше

Решение властей Украины разрешить выезд за границу для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет негативно скажется на Польше. Об этом пишет местное издание Rzeczpospolita.

«Согласно последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что сразу после разрешения властей Украины на выезд молодым украинцам зафиксирован беспрецедентный рост числа беженцев из этой страны в Польше.

28 августа представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что молодые люди начали покидать территорию страны в первый день действия постановления, разрешающего пересекать границу военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.

Ранее СМИ заявили о росте числа случаев уклонения от армии на Украине.