Сенатор Клишас объявлен в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса. Об этом свидетельствуют материалы украинских правоохранительных органов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно базе данных СБУ, Клишас находится в розыске с марта 2022 года. Ему вменяют предполагаемое посягательство на территориальную целостность Украины, пособничество и ведение агрессивной войны.

Российский сенатор также с февраля 2022 года находится в базе данных сайта «Миротворец», известного своими списках лиц, которых украинские власти считают противниками государственности страны.

Андрей Клишас является членом Совета Федерации с 2012 года, представляет Красноярский край. Возглавляет комитет по конституционному законодательству и государственному строительству.

11 сентября СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» страны.

Ранее СБУ объявила в розыск Тимати.