На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде сравнили «диктатора» Лукашенко с «демократом» Зеленским

Нардеп Дубинский: Лукашенко, в отличие от Зеленского, отпускает политзаключенных
close
Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского, отпускает политзаключенных из тюрем. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.

По его словам, «что-то сломалось в этом мире».

«Лукашенко отпускает политзаключенных, «демократически избранный» Зеленский набивает политзаключенными тюрьмы», — написал депутат.

11 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных, все они в тот же день были выдворены за пределы страны. Решение было принято на принципах гуманизма с учетом возраста осужденных, состояния их здоровья и необходимости воссоединения семей, пояснила представитель главы государства.

Среди помилованных были лица, связанные с экстремистскими и террористическими организациями, участники массовых беспорядков, а также представители экстремистских и деструктивных СМИ.

Ранее Лукашенко помиловал иностранных заключенных по просьбе Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами