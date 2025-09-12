В Раде сравнили «диктатора» Лукашенко с «демократом» Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского, отпускает политзаключенных из тюрем. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.

По его словам, «что-то сломалось в этом мире».

«Лукашенко отпускает политзаключенных, «демократически избранный» Зеленский набивает политзаключенными тюрьмы», — написал депутат.

11 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 52 заключенных, все они в тот же день были выдворены за пределы страны. Решение было принято на принципах гуманизма с учетом возраста осужденных, состояния их здоровья и необходимости воссоединения семей, пояснила представитель главы государства.

Среди помилованных были лица, связанные с экстремистскими и террористическими организациями, участники массовых беспорядков, а также представители экстремистских и деструктивных СМИ.

Ранее Лукашенко помиловал иностранных заключенных по просьбе Трампа.