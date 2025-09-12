На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шведский ведущий не дал послу РФ рассказать о ситуации с расследованием по Буче

Ведущий SVT не дал российскому послу Беляеву изложить позицию по Буче
true
true
true
close
Global Look Press

Ведущий шведского телевидения SVT не дал послу России в Стокгольме Сергею Беляеву рассказать о ситуации с расследованием событий в Буче. Об этом сообщило российское диппредставительство в Telegram-канале.

«Когда посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк, циничная постановка украинской пропаганды, а также напомнил, что, несмотря на неоднократные требования России, Секретариатом ООН так и не было проведено расследования по Буче, как не был представлен и список погибших там людей, ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет», — уточнили в посольстве.

10 сентября представитель РФ Артем Исаков на 60-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что Москва требует от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ) предоставить доказательства причастности России к преступлениям в Буче в апреле 2022 года.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что события, произошедшие в городе Буча Киевской области, были постановочными, а их исполнители известны.

Он подчеркнул, что ранее уже называл организаторов данной инсценировки. По словам белорусского лидера, на Западе этот вопрос «замяли».

На замечание журналиста о том, что он лично видел тела в городе, Лукашенко ответил, что в ходе боевых действий украинская сторона могла «взять тела, связать им руки за спиной и бросить на улице».

Ранее Полянский сообщил об отказе секретариата ООН ответить на запрос России по Буче.

