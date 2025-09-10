МИД РФ заявил, что ООН необходимо предоставить доказательства преступлений в Буче

Россия требует от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления (УВКПЧ) предоставить доказательства причастности России к преступлениям в Буче в апреле 2022 года. Об этом заявил представитель РФ Артем Исаков на 60-й сессии Совета ООН по правам человека, передает ТАСС.

За последние три года Москва слышала от представителей УВКПЧ ООН только «политизированные нападки и обвинения в свой адрес», при этом российской стороне не дают ознакомиться со списком жертв и протоколами судебной медэкспертизы.

«В этой связи вновь публично требуем от господина Тюрка и УВКПЧ либо предоставить российской стороне имеющиеся у них сведения по упомянутой провокации, либо отозвать и дезавуировать бесчисленные заявления и доклады, возлагающие вину за ситуацию в Буче на Россию», — сказал Исаков.

4 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что постоянное представительство России при ООН направило генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо с указанием на неоправданное затягивание ответа по событиям в Буче в 2022 году.

Ранее Полянский рассказал об отказе секретариата ООН ответить на запрос России по Буче.