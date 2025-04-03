Секретариат ООН семь месяцев не отвечает на запрос России о предоставлении информации об украинской провокации в городе Буче Киевской области Украины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», передает ТАСС.

Он напомнил, что в апреле 2022 года Генеральная прокуратура России и Следственный комитет РФ подали официальный запрос на сотрудничество по уголовному делу по событиям в Буче.

«Мы передали этот запрос в Секретариат [ООН] 9 сентября 2024 года, а также направили официальные напоминания в ноябре 2024 и в марте 2025 года. Полагаю, что вы не будете удивлены, если я вам скажу, что наш официальный запрос остается без ответа уже семь месяцев», — сказал зампостпреда.

По его словам, Секретариат ООН не предоставил никаких информации или документов, «необходимых для должного отправления правосудия», что противоречит положениям Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН. Как отметил дипломат, молчание этого органа всемирной организации лишь доказывает, что нет каких-либо задокументированных свидетельств в подтверждение утверждений относительно Бучи. Он добавил, что провокация в этом городе была необходима, чтобы воспрепятствовать достижению мира и сподвигнуть страны Запада на поставки оружия Украине.

В сентябре 2024 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Секретариат ООН не должен игнорировать необходимость выяснения обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток» и событий в Буче. Он сделал это заявление во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В июне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел страны обвинил Украину в провокации в Буче для того, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией.

Ранее Лукашенко назвал события в Буче операцией Великобритании.