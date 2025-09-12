Кадыров попал в более чем 30 «черных списков»

Кадыров заявил, что находится более чем в 30 санкционных списках

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что находится более чем в 30 санкционных списках.

По его словам, у республики всегда было «немало недоброжелателей». Глава региона заявил, что под санкции попала его мать, посвятившая жизнь помози нуждающимся.

«Вместо того чтобы оценить этот труд, Лондон, а теперь и Япония, включили ее в санкционные списки. Это решение принято не ради справедливости, а чтобы угодить западным кураторам», — считает Кадыров.

В начале сентября Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни. Основанием стала ее деятельность на посту президента Фонда Акмата Кадырова, который, по утверждению Лондона, участвует в программе военно-патриотического перевоспитания украинских детей на подконтрольных России территориях. 12 сентября Япония тоже ввела ограничения в отношении 52 организаций, включая фонд им. Ахмата Кадырова, и 10 физлиц из России из-за ситуации на Украине.

