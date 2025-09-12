Россия отвергла обвинения Берлина в причастности к инциденту с дронами в Польше

Российский посол в ФРГ опроверг причастность РФ к инциденту с дронами в Польше

Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения Берлина, указав на отсутствие доказательств причастности РФ к инциденту с дронами в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства РФ в ФРГ.

«Посол отверг голословные обвинения, указав на отсутствие каких-либо доказательств российской причастности к инциденту», — сообщается в заявлении российского посольства.

Немецкие дипломаты сосредоточили внимание на заявлениях Минобороны России и Министерства иностранных дел России, сделанных 10 сентября. В том числе на предложении, адресованном польскому военному ведомству, о проведении консультаций, уточняется в заявлении российского посольства.

12 сентября Нечаева вызвали в МИД Германии в связи с инцидентом с дронами в воздушном пространстве над Польшей. Об этом внешнеполитическое ведомство ГДР сообщило в социальной сети X.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военнослужащие зафиксировали как минимум 23 беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства обвинил в инциденте Москву и обратился к союзникам с запросом на консультации в рамках статьи 4 Устава НАТО.

Ранее Германия заявила, что направит истребители на границу с Польшей.