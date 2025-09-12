МИД Германии вызвал российского посла из-за инцидента с дронами в Польше

Российского посла Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за инцидента с дронами в Польше

Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии на фоне инцидента с дронами в небе над Польшей. Об этом внешнеполитическое ведомство страны сообщило в соцсети Х.

«Сегодня в Министерство иностранных дел ФРГ был вызван российский посол. НАТО твердо стоит на своем в вопросе защиты территории нашего альянса и нашей безопасности», — говорится в сообщении.

В МИД Германии считают, что Москва действует «опасно и неприемлемо», якобы посылая беспилотники в воздушное пространство стран НАТО.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военнослужащие страны зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство республики. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства страны обвинил в произошедшем Москву и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье Устава НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

