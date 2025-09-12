В Юте сообщили об отсутствии информации для новых задержаний по делу Кирка

Губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил журналистам об отсутствии информации, которая привела бы к дополнительным задержаниями по делу об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, передает РИА Новости.

«На данный момент у нас нет никакой информации, которая указывала бы на возможность дополнительных арестов», — уточнил он.

Незадолго до этого глава ФБР Кэш Патель в ходе брифинге заявил, что поиск других лиц, которые могут быть причастны к убийству Чарли Кирка в Юте, продолжится.

По его словам, расследование преступления идет, и сотрудники бюро будут оказывать всяческую помощь властям штата продвинуться в нем.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей стране.

Чарли Кирку был 31 год. На его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Активист выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта. У мужчины осталась жена и двое детей.

Ранее Трамп заявил, что убийца Кирка заслуживает смертной казни.