В ФБР пообещали продолжить поиск возможных причастных к убийству Кирка

Поиск других лиц, которые могут быть причастны к убийству американского политического активиста Чарли Кирка в Юте, продолжится. Об этом заявил глава ФБР Кэш Патель на брифинге, передает Fox News.

«Мы будем здесь, чтобы ответить на каждое сообщение, сколько потребуется, чтобы найти и задержать любого подозреваемого, который мог участвовать в этом преступлении», — сказал он.

Глава ФБР подчеркнул, что расследование убийства продолжается и сотрудники бюро будут оказывать всяческую помощь властям штата продвинуться в нем.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирку был 31 год. На его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Активист выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта. У мужчины осталась жена и двое детей. Американский лидер подписал указ о смертной казни для виновного в убийстве Кирка.

Ранее была раскрыта личность подозреваемого в убийстве Кирка.