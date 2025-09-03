Украина развернет в Дании производство ракетного топлива

Украинская компания FPRT запустит на территории Дании производство твердого ракетного топлива. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на Датское управление по делам бизнеса.

«Проект, который, по мнению Датского управления по делам бизнеса, имеет важное значение для национальной обороны, требует освобождения от ряда действующих законодательных требований для обеспечения своевременной и эффективной реализации, поскольку ожидается, что компания начнет производство 1 декабря 2025 года», — говорится в материале.

По информации телеканала, производство будет развернуто рядом с военно-воздушной базой в Войенсе. Топливо от FPRT применяется в украинских ракетах «Фламинго» производства компании Fire Point.

24 августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран. Соглашение актуализирует совместные усилия двух стран в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между странами, отметил глава ведомства.

Ранее Зеленский назвал ракету «Фламинго» успехом Украины и анонсировал массовое производство.