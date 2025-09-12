Трамп не смотрел видео убийства Кирка

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News рассказал, что не смотрел видео убийства политического активиста Чарли Кирка.

«Я не смотрел. Я не хотел смотреть. Я слышал об этом. Из меня бы никогда не вышел хороший врач, скажем так», — сказал Трамп.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирку был 31 год. На его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп рассказал, боится ли он за свою безопасность после покушения на Кирка.