Трамп раскрыл, что затронут возможные санкции против России: «Будет жесткий удар»

Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальные санкции против России могут коснуться нефтяного и банковского сектора, а также введения пошлин. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Это будет жесткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин», — заявил Трамп.

До этого президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

Позднее глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что США готовы усилить санкционное давление на Россию, но для этого Вашингтону нужна поддержка партнеров в Европе. Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет выразил уверенность, что США «будут много обсуждать» масштабы санкций и сроки их введения.

Ранее Трамп потребовал от ЕС ввести стопроцентные пошлины против союзников России.