Зеленский поблагодарил Японию за «усиление давления» на Россию

Президент Владимир Зеленский в Telegram-канале написал, что Украина ценит действия Японии в усилении давления на Россию.

По мнению политика, снижение порога цены на импорт сырой нефти из РФ с $60 до $47,6 ударит по ее финансовым возможностям.

«Спасибо также за санкции против компаний российского ВПК. Среди них есть ключевой производитель ракет «Искандер», несколько операторов теневого флота и поставщики для российского ВПК (военно-промышленного комплекса) из Китая, Турции и ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов)», — отметил лидер Украины.

Зеленский подчеркнул, что такие шаги «усиливают общее давление» на Москву и призвал других партнеров республики последовать примеру Японии.

12 сентября Токио ввел санкции против 52 организаций, включая фонд имени Ахмата Кадырова, и 10 физлиц из России из-за ситуации на Украине. В черный список также вошли «Движение первых», »Тульский оружейный завод», ОЭЗ (особая экономическая зона) «Алабуга» и три организации из Белоруссии. Санкции предусматривают и ограничения по платежам и операциям с капиталом. Для их осуществления потребуется специальное разрешение МИД Японии.

Ранее Токио решил закрыть все «Японские центры» в России.