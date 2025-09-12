Политик Филиппо заявил об истерике в Европе на фоне инцидента с дронами в Польше

Европейские политики добиваются эскалации конфликта с Россией за счет инцидента с дронами в небе Польши. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети Х.

«Ястребы из ЕС — лживые люди! Они бьются в истерике из-за событий в Польше, потому что открыто ищут войны!», — предупредил Филиппо.

Он призвал «избавиться от этих безумцев».

В среду премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны, отметил он.

Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск передал Варшаве информацию о заблудившихся БПЛА, что позволило польской стороне быстро отреагировать и поднять свои дежурные силы.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее Сикорский понадеялся, что ответ НАТО на инцидент в небе Польши остановит Россию.