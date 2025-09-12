На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о планах Трампа ограничить возможности беженцев по всему миру

Reuters: США призовут изменить подход к беженцам на Генассамблее ООН
Evan Vucci/AP

Администрация президента США Дональда Трампа выступит за изменение мирового подхода к мигрантам и беженцам во время 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре, передает Reuters со ссылкой на документы.

По словам источника в Госдепе, беженцы должны просить убежища в первой стране, куда въезжают, а не в государстве по своему выбору. Им разрешат остаться там временно, а потом власти решат, достаточно ли улучшилась ситуация на их родине, чтобы туда вернуться.

В одном из документов миграция названа «определяющей проблемой для мира в XXI веке» и отмечается, что беженцы «обычно злоупотребляют» убежищем. По этой причине Вашингтон призывает ограничить возможности людей искать убежище в мире.

«Нынешние рамки международных соглашений и норм по миграции сложились после Второй мировой войны в совершенно ином геополитическом и экономическом контексте. Нельзя ожидать, что он будет функционировать в нашем современном мире, и это не так», — сказал на этой неделе в сенате Эндрю Вепрек, кандидат Трампа на управление подразделением по делам беженцев Госдепа.

В конце августа американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал массовый наплыв нелегальных мигрантов в США одной из первопричин текущих проблем страны. Он считает, что сложно ощущать себя частью «единой страны, когда власти приводят десятки миллионов незваных людей». Кроме того, это плохо влияет на зарплаты рабочего класса и ведет к росту преступности.

Ранее Трамп написал, что любит «запах депортаций по утрам».

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
