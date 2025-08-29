Вице-президент рассказал о причинах текущих проблем США

Массовый наплыв нелегальных мигрантов на территорию США стал одной из первопричин текущих проблем страны. Об этом в интервью Fox News рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Полагаю, что очень сложно ощущать себя частью единой страны, когда власти приводят десятки миллионов незваных людей <…>. Это также оказывает плохое влияние на зарплаты рабочего класса <…>. И, в-третьих, это [нелегальная миграция] ведет к [росту] преступности и наркотикам», — утверждает вице-президент.

По его словам, похожая проблема существует в Европе, что влияет на США и наоборот. Вэнс считает, что в европейских государствах «лидеры предпочитают заниматься цензурой своих граждан вместо того, чтобы обсуждать идеи».

Накануне президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Европа не будет прежней, если не положит конец нелегальной иммиграции. По словам американского лидера, сегодня Европа отличается от той, какой была 5, 10 лет назад.

Ранее в Европе заявили о готовности принять мигрантов из США.