На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вице-президент рассказал о причинах текущих проблем США

Вэнс: наплыв нелегальных иммигрантов стал первопричиной текущих проблем США
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

Массовый наплыв нелегальных мигрантов на территорию США стал одной из первопричин текущих проблем страны. Об этом в интервью Fox News рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Полагаю, что очень сложно ощущать себя частью единой страны, когда власти приводят десятки миллионов незваных людей <…>. Это также оказывает плохое влияние на зарплаты рабочего класса <…>. И, в-третьих, это [нелегальная миграция] ведет к [росту] преступности и наркотикам», — утверждает вице-президент.

По его словам, похожая проблема существует в Европе, что влияет на США и наоборот. Вэнс считает, что в европейских государствах «лидеры предпочитают заниматься цензурой своих граждан вместо того, чтобы обсуждать идеи».

Накануне президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Европа не будет прежней, если не положит конец нелегальной иммиграции. По словам американского лидера, сегодня Европа отличается от той, какой была 5, 10 лет назад.

Ранее в Европе заявили о готовности принять мигрантов из США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами