Стало известно, когда состоится заседание Совета постпредов стран СНГ

Совет постпредов государств — членов СНГ проведет заседание 16 сентября
Евгений Биятов/РИА Новости

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится 16 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

«На встрече постпреды рассмотрят ход подготовки к очередным заседаниям Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что следующая встреча председателей правительств стран — членов СНГ запланирована на 29 сентября и пройдет в Минске. В октябре в Душанбе состоятся заседания Совета глав государств СНГ и Совета министров иностранных дел.

30 августа постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов заявил, что урегулирование конфликта на Украине может стать одной из тем обсуждения во время заседания Совета глав государств — членов организации. По его словам, в случае возникновения у партнеров вопросов по данной теме российские власти ответят на них. Москва всегда открыта к обсуждению и готова изложить свою позицию и оценки соответствующих региональных сюжетов, подчеркнул Грозов.

Ранее постпред РФ сообщил о сохранении курса Украины на изоляцию от СНГ.

