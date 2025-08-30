На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России допустили обсуждение конфликта на Украине на встрече стран СНГ

Постпред РФ Грозов: кризис на Украине может обсуждаться на встречах стран СНГ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Урегулирование конфликта на Украине может обсуждаться во время заседаний Совета глав государств СНГ, поскольку закрытых тем в содружестве нет. Об этом в интервью ТАСС заявил постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

По его словам, закрытых тем для партнеров нет и в случае возникновения вопросов российские власти ответят на них.

«Мы готовы всегда, открыты к обсуждению, изложению наших позиций, оценок соответствующих региональных сюжетов, в том числе и урегулирования украинского конфликта», — заявил Грозов.

До этого постпред РФ отметил, что Украина продолжает придерживаться курса на сворачивание многостороннего взаимодействия в формате СНГ, несмотря на то, что Киев до сих пор участвует в сотне соглашений. Он добавил, что официально Украина не выходила из Содружества, однако она «идет по пути выхода из многосторонних соглашений, причем во всех сферах».

Ранее на Украине заявили о выходе из еще одного соглашения СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами