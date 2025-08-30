В России допустили обсуждение конфликта на Украине на встрече стран СНГ

Урегулирование конфликта на Украине может обсуждаться во время заседаний Совета глав государств СНГ, поскольку закрытых тем в содружестве нет. Об этом в интервью ТАСС заявил постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

По его словам, закрытых тем для партнеров нет и в случае возникновения вопросов российские власти ответят на них.

«Мы готовы всегда, открыты к обсуждению, изложению наших позиций, оценок соответствующих региональных сюжетов, в том числе и урегулирования украинского конфликта», — заявил Грозов.

До этого постпред РФ отметил, что Украина продолжает придерживаться курса на сворачивание многостороннего взаимодействия в формате СНГ, несмотря на то, что Киев до сих пор участвует в сотне соглашений. Он добавил, что официально Украина не выходила из Содружества, однако она «идет по пути выхода из многосторонних соглашений, причем во всех сферах».

Ранее на Украине заявили о выходе из еще одного соглашения СНГ.