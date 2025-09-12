На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о рекордных показателях политического насилия в стране

Bloomberg: политическое насилие в США достигло рекордного с 1960-х годов уровня
Unsplash

Политически мотивированное насилие в Соединенных Штатах Америки достигло рекордных с 1960-х годов показателей. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ.

Журналисты отметили, что в период с 2021 года в США были совершены минимум пять покушений на политиков. В это число вошли два нападения на президента Дональда Трампа, когда он был кандидатом на пост главы государства. По данным агентства, подобное явление связано с усугублением разногласий между главными политическими партиями страны.

«Поляризация зачастую идет рука об руку с политическим насилием. Риск состоит в том, что насилие может повлечь за собой еще большее насилие», — приводят авторы материала мнение экспертов.

10 сентября в штате Юта в США было совершено покушение на американского консервативного активиста Чарли Кирка. Он выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирка не стало в больнице после ранения, ему был 31 год. На его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее проклявшая политика Кирка ведьма выступила с заявлением.

