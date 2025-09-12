Британскому принцу Гарри следует продемонстрировать свою смелость и вступить в ряды ВСУ, поскольку это стало бы единственным настоящим доказательством его поддержки Киева, а не «дешевым пиаром». Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Раз принца Гарри так волнует судьба Украины, пусть он вступит в ряды ВСУ пилотом и лично продемонстрирует свою поддержку. В Ираке он же летал на вертолете, в каких-то спасательных операциях участвовал. Вот пусть здесь тоже поучаствует, если он такой смелый. А то он и швец, и жнец, и на дуде игрец, все он умеет», — сказал Колесник.

По его словам, «очень нехорошо и некорректно» пиариться на боевых действиях. Если принц Гарри действительно хочет показать свою решительность, «то пусть полетает», сказал депутат. Все понимают, что «приземлится он довольно быстро», констатировал Колесник.

Сегодня британский принц Гарри прибыл в Киев. Гарри заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения.

Во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.

Ранее в посольстве России пригрозили Британии ответом на недружественные шаги.