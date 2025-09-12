На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме высмеяли визит принца Гарри на Украину

Депутат Колесник предложил принцу Гарри доказать свою смелость и вступить в ВСУ
true
true
true
close
Ukrzaliznytsia via Reuters

Британскому принцу Гарри следует продемонстрировать свою смелость и вступить в ряды ВСУ, поскольку это стало бы единственным настоящим доказательством его поддержки Киева, а не «дешевым пиаром». Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Раз принца Гарри так волнует судьба Украины, пусть он вступит в ряды ВСУ пилотом и лично продемонстрирует свою поддержку. В Ираке он же летал на вертолете, в каких-то спасательных операциях участвовал. Вот пусть здесь тоже поучаствует, если он такой смелый. А то он и швец, и жнец, и на дуде игрец, все он умеет», — сказал Колесник.

По его словам, «очень нехорошо и некорректно» пиариться на боевых действиях. Если принц Гарри действительно хочет показать свою решительность, «то пусть полетает», сказал депутат. Все понимают, что «приземлится он довольно быстро», констатировал Колесник.

Сегодня британский принц Гарри прибыл в Киев. Гарри заявил, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения.

Во время поездки в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation намерены подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.

Ранее в посольстве России пригрозили Британии ответом на недружественные шаги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами