Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что украинский конфликт будет длиться еще два года, говорит о комплексе неполноценности политика. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Победа России в СВО должна произойти, но я не знаю, откуда Каллас взяла вот эту цифру. Может, на двойки училась, и у нее такие ассоциации неприятные. С тех пор, видимо, комплекс неполноценности развился», — подчеркнул он.

По словам Колесника, в руководстве Европейским союзом есть немало «странных личностей».

11 сентября Кая Каллас отметила, что вооруженный конфликт на Украине может продлиться еще два года. Она посетовала на то, что усилия ради достижения мира на Украине, в том числе и президента США Дональда Трампа, не принесли никаких результатов. При пессимистичном сценарии, по версии дипломата, Украине придется уступить России свои территории.

Каллас также высказалась относительно роли Китая в мире. Она назвала проблемой «принудительные экономические практики» КНР и то, что Пекин поддерживает Москву в украинском конфликте

Ранее в ЕС заявили, что Украина не может выиграть войну на поле боя.