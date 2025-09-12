Киевский режим хочет, чтобы Россия отказалась от переговорного процесса. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Они наносят удары по домам, они наносят удары по гражданскому населению, наносят удар по рейсовому транспорту с одной единственной целью — повлиять на людей», — заявил собеседник агентства.

Мирошник подчеркнул, что Киев «желает какого-то взрыва», который бы либо создал негативный фон для переговоров, либо повлиял на исход, сорвав переговорный процесс, чтобы Россия просто отказалась от них. Именно поэтому создаются для этого соответствующие прецеденты подобными действиями, указал дипломат.

По словам посла, Киев всячески вынуждает гражданское население не ждать никаких перспектив именно от переговорного процесса.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в российско-украинских переговорах в настоящее время возникла пауза. Также официальный представитель Кремля напомнил, что Россия сохраняет готовность идти по пути поиска мирного урегулирования конфликта на Украиной и предостерег от «розовых очков». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что не стоит ожидать, будто переговорный процесс даст молниеносные результаты.

