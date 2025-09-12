Генпрокурор России уличил Запад в насаждении безнравственности

Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния с Западом подвергается насаждению чуждых и разрушительных идей. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, говорится на сайте ведомства.

В Суздале под председательством генеральных прокуроров России и Белоруссии Игоря Краснова и Андрея Шведа проходит заседание объединенной коллегии двух ведомств.

Глава российского надзорного ведомства заявил, что сейчас производятся попытки «насаждения чуждых и разрушительных идей, которым подвергается Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада». Среди основных деструктивных идей он назвал пропаганду безнравственности, отрицание идеалов семьи, стирание исторической правды, а также реабилитацию нацизма.

Краснов подчеркнул, что особую тревогу вызывает направленность подобных идей на подрастающее поколение. Он добавил, что Россию и Белоруссию объединяет общее понимание угроз и единство подходов на пути к искоренению подобных стремлений со стороных западных представителей.

12 сентября начались совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025». По данным Минобороны РФ, учения являются финальным этапом совместной подготовки военнослужащих двух стран в текущем году.

Ранее на Западе высказались о возможности ядерной войны из-за антироссийских идей.