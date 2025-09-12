На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генпрокурор России уличил Запад в насаждении безнравственности

Генпрокурор Краснов: Союзное государство подвергается насаждению чуждых идей
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния с Западом подвергается насаждению чуждых и разрушительных идей. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, говорится на сайте ведомства.

В Суздале под председательством генеральных прокуроров России и Белоруссии Игоря Краснова и Андрея Шведа проходит заседание объединенной коллегии двух ведомств.

Глава российского надзорного ведомства заявил, что сейчас производятся попытки «насаждения чуждых и разрушительных идей, которым подвергается Союзное государство России и Белоруссии в условиях гибридного противостояния со странами Запада». Среди основных деструктивных идей он назвал пропаганду безнравственности, отрицание идеалов семьи, стирание исторической правды, а также реабилитацию нацизма.

Краснов подчеркнул, что особую тревогу вызывает направленность подобных идей на подрастающее поколение. Он добавил, что Россию и Белоруссию объединяет общее понимание угроз и единство подходов на пути к искоренению подобных стремлений со стороных западных представителей.

12 сентября начались совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025». По данным Минобороны РФ, учения являются финальным этапом совместной подготовки военнослужащих двух стран в текущем году.

Ранее на Западе высказались о возможности ядерной войны из-за антироссийских идей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами