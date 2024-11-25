Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе высказались о возможности ядерной войны из-за антироссийских идей

Профессор Дизен: антироссийские идеи западных элит ведут мир к ядерной войне

close
Depositphotos

Антироссийские нарративы западных элит могут привести мир к ядерной войне. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

Таким образом он отреагировал на слова европейских политиков, осудивших российские удары «Орешником» по территории Украины в ответ на использование Киевом дальнобойных ракет.

«США могут атаковать Россию напрямую. Если Россия не принимает ответных мер — она слаба. Если Россия наносит ответный удар — она эскалирует и ведет себя агрессивно», — написал он.

Профессор отметил, что речь о двойных стандартах Запада, из-за которых мир рискует оказаться в условиях ядерной войны. Западным элитам необходимо отказаться от нынешнего подхода к политическим взаимоотношениям с Россией.

Недавно профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что президент России Владимир Путин на Валдайском форуме выступил с предельно ясным посланием Западу о том, что Москва сыта по горло лицемерием Запада, но хочет мирного сосуществования.

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами