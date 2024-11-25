Антироссийские нарративы западных элит могут привести мир к ядерной войне. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

Таким образом он отреагировал на слова европейских политиков, осудивших российские удары «Орешником» по территории Украины в ответ на использование Киевом дальнобойных ракет.

«США могут атаковать Россию напрямую. Если Россия не принимает ответных мер — она слаба. Если Россия наносит ответный удар — она эскалирует и ведет себя агрессивно», — написал он.

Профессор отметил, что речь о двойных стандартах Запада, из-за которых мир рискует оказаться в условиях ядерной войны. Западным элитам необходимо отказаться от нынешнего подхода к политическим взаимоотношениям с Россией.

Недавно профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что президент России Владимир Путин на Валдайском форуме выступил с предельно ясным посланием Западу о том, что Москва сыта по горло лицемерием Запада, но хочет мирного сосуществования.

Ранее в США допустили начало ядерной войны до инаугурации Трампа.