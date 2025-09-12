Посла Израиля вызвали в МИД ОАЭ

МИД ОАЭ вызвал посла Израиля в связи с ударами по Катару

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов вызвало посла Израиля Йоси Шели. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

«Посол Израиля в ОАЭ Йоси Шелли был вызван для выговора в связи с нападением Израиля на Катар», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что вызов посла стал еще одним выражением позиции ОАЭ по осуждению действий Израиля в Дохе.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в «укрывательстве террористов». По словам главы израильского правительства, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлении убежища, но и в финансировании ХАМАС.

Ранее Трамп обратился к Нетаньяху с требованием не наносить новых ударов по Катару.