На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Венгрии оценил переговоры между Россией и США

Орбан: переговоры России и США идут быстро, но они не сосредоточены на Украине
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Переговоры между Россией и США продвигаются быстро, но стороны не сосредоточены на Украине в этих обсуждениях. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Пока мы сосредоточены на... [конфликте на Украине], и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, «большие парни», которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов», — сказал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что в настоящее время решение вопроса урегулирования конфликта на Украине «движется медленно». Однако, по его словам, по остальным темам «закулисные переговоры» быстро продвигаются вперед.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США понимают необходимость устранения первопричин кризиса на Украине. В связи с этим, по словам министра, Вашингтон не стремится натравить Киев на Москву.

Ранее вице-президент США рассказал о планах по урегулированию на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами