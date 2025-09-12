Премьер Венгрии оценил переговоры между Россией и США

Орбан: переговоры России и США идут быстро, но они не сосредоточены на Украине

Переговоры между Россией и США продвигаются быстро, но стороны не сосредоточены на Украине в этих обсуждениях. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Пока мы сосредоточены на... [конфликте на Украине], и это правильно, потому что это ключевой вопрос для нашей безопасности, «большие парни», которые ведут переговоры, ведут их не только об этом. Я думаю, они добиваются значительного прогресса в прояснении всех других вопросов», — сказал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что в настоящее время решение вопроса урегулирования конфликта на Украине «движется медленно». Однако, по его словам, по остальным темам «закулисные переговоры» быстро продвигаются вперед.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США понимают необходимость устранения первопричин кризиса на Украине. В связи с этим, по словам министра, Вашингтон не стремится натравить Киев на Москву.

Ранее вице-президент США рассказал о планах по урегулированию на Украине.