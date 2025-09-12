Глава МИД Польши не согласился со словами Трампа об инциденте с дронами

Глава МИД Польши Сикорский не согласен, что инцидент с БПЛА был ошибкой

Польша не согласна со словами президента США Дональда Трампа о том, что инцидент с БПЛА мог быть ошибкой. Об этом по приезде к Киев заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает издание «Страна».

«В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400, плюс 40 ракет. Это не были ошибки», — подчеркнул он.

До этого Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть ошибкой.

Он добавил, что недоволен ситуацией и надеется на ее скорое разрешение.

12 сентября пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая на своей странице в соцсети X сообщила, что обломки 17-го дрона обнаружили в Польше.

В среду премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны, отметил он.

Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск передал Варшаве информацию о заблудившихся БПЛА, что позволило польской стороне быстро отреагировать и поднять свои дежурные силы.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее в Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с дронами.