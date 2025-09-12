На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше

Reuters: Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками мог быть ошибкой
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть ошибкой. Об этом сообщает Reuters.

«Это могло быть ошибкой», — ответил Трамп на вопрос журналиста.

Он добавил, что недоволен ситуацией и надеется на ее скорое разрешение.

12 сентября пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая на своей странице в соцсети X сообщила, что обломки 17-го дрона обнаружили в Польше.

В среду премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны, отметил он.

Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск передал Варшаве информацию о заблудившихся БПЛА, что позволило польской стороне быстро отреагировать и поднять свои дежурные силы.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее в Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с дронами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами