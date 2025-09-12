Министр финансов США и вице-премьер КНР на следующей неделе обсудят торговые вопросы

Бессент и Хэ Лифэном обсудят экономические и торговые вопросы, в том числе TikTok

Министр финансов США Скотт Бессент на следующей неделе встретится с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Мадриде. Об этом сообщило министерство финансов США.

Отмечается, что стороны обсудят ключевые вопросы национальной безопасности, экономические и торговые вопросы, в том числе ситуацию вокруг китайской соцсети TikTok.

В феврале президент США Дональд Трамп сообщил об увеличении на 10% пошлин на весь импорт из Китая. В ответ на это Пекин установил целевые пошлины в диапазоне от 10% до 15% на американскую сельскохозяйственную технику, некоторые автомобили, а также на нефть, уголь и сжиженный природный газ. В марте Вашингтон снова увеличил тарифы на дополнительные 10%, что вынудило КНР ответить введением пошлин от 10% до 15% на продукцию сельского хозяйства из США.

29 июня Трамп заявил, что объявит покупателей американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, через две недели.

Предоставленная отсрочка дает китайской компании ByteDance еще 90 дней, начиная с 19 июня, для поиска покупателей на американские активы TikTok. Принятая Трампом отсрочка стала уже третьей с момента его вступления в должность.

Ранее в Госдуме заявили, что TikTok должен определиться с присутствием в России.