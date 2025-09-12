На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр финансов США и вице-премьер КНР на следующей неделе обсудят торговые вопросы

Бессент и Хэ Лифэном обсудят экономические и торговые вопросы, в том числе TikTok
close
Mark Schiefelbein/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент на следующей неделе встретится с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Мадриде. Об этом сообщило министерство финансов США.

Отмечается, что стороны обсудят ключевые вопросы национальной безопасности, экономические и торговые вопросы, в том числе ситуацию вокруг китайской соцсети TikTok.

В феврале президент США Дональд Трамп сообщил об увеличении на 10% пошлин на весь импорт из Китая. В ответ на это Пекин установил целевые пошлины в диапазоне от 10% до 15% на американскую сельскохозяйственную технику, некоторые автомобили, а также на нефть, уголь и сжиженный природный газ. В марте Вашингтон снова увеличил тарифы на дополнительные 10%, что вынудило КНР ответить введением пошлин от 10% до 15% на продукцию сельского хозяйства из США.

29 июня Трамп заявил, что объявит покупателей американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, через две недели.

Предоставленная отсрочка дает китайской компании ByteDance еще 90 дней, начиная с 19 июня, для поиска покупателей на американские активы TikTok. Принятая Трампом отсрочка стала уже третьей с момента его вступления в должность.

Ранее в Госдуме заявили, что TikTok должен определиться с присутствием в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами