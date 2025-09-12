На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-председателя Верховного суда Непала назначат на пост врио премьера

Президент Непала согласился назначить экс-главу Верховного суда врио премьера
US Embassy Kathandu's photostream/Flickr

Президент Непала Рам Чандра Паудел согласился назначить бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки (на фото) на пост врио премьер-министра. Об этом сообщил портал Nepal News.

По данным журналистов, глава государства «принципиально согласился» на кандидатуру Карки на посту главы переходного правительства. Однако президент не поддерживает роспуск парламента, следует из материала.

Портал отметил, что, согласно конституции Непала, пост премьер-министра страны не может занять кандидат, который не является депутатом палаты представителей. Исключением может стать ситуация, когда законодательный орган распущен. Журналисты утверждают, что сейчас Паудел ищет альтернативные решения для назначения Карки на пост.

«Революция поколения Z», как окрестили журналисты ситуацию с беспорядками в Непале, произошла после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране. 4 сентября власти ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в Катманду пострадали более 500 человек.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала и ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

Ранее в кабмине Непала оценили ущерб инфраструктуре из-за беспорядков.

Все новости на тему:
«Революция зумеров» в Непале
