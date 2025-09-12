В единый день голосования в ряде регионов России выберут губернаторов и парламенты

В России выберут 20 губернаторов и 11 парламентов в единый день голосования

Прямые выборы губернаторов пройдут в 20 регионах России в единый день голосования. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В 14 областях голосование будет проходить планово, в оставшихся шести — досрочно.

В публикации отмечается, что непрямые выборы главы региона состоятся в Ненецком автономном округе. Там за губернатора будут голосовать депутаты окружного собрания. Еще в 11 регионах пройдут выборы в законодательные органы субъектов. Также 25 избирательных кампаний организованы для определения депутатов представительных органов региональных столиц.

Первые избирательные участки открылись для голосования на выборах губернатора Камчатского края, которое продлится в течение 12, 13 и 14 сентября.

До этого сообщалось, что «Единая Россия» открыла ситуационные центры для мониторинга хода выборов-2025. Федеральный ситуационный центр развернут в центральном исполкоме партии, аналогичные центры действуют во всех регионах, где проходят выборы. Партия подготовила 60 тыс. наблюдателей, которые следят за ходом голосования.

Ранее Памфилова рассказала о создании резервных помещений для голосования.