Стало известно, как нашли подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Следователи Германии смогли идентифицировать подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» благодаря снимкам с камеры контроля скорости. Об этом сообщает газета Telegraph.

По ее информации, команда диверсантов наняла ничего не подозревающего таксиста, чтобы тот доставил их в ФРГ после совершения теракта.

«По счастливой случайности его машина была снята камерой фиксации скорости из-за превышения», — сказано в сообщении.

Как пишет издание, следователи получили подробные описания пассажиров от водителя. Диверсанты использовали поддельные паспорта, но камеры на границе засняли их лица. Силовики сопоставили эти снимки с полученной информацией и установили личности преступников.

27 августа сообщалось, что немецкие правоохранительные органы установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

21 августа в Италии арестовали украинца Сергея Кузнецова по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

